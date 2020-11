Inter-Torino, formazioni ufficiali: Eriksen e Lautaro in panchina

Tutto pronto allo Stadio San Siro per Inter-Torino, match valido per l’ottava giornata di Seria A. I nerazzurri vengono da due pareggi consecutivi in campionato contro Parma e Atalanta, mentre i granata da una vittoria control il Genoa e il pareggio con il Crotone.

Conte si affida al solito 3-4-1-2 con Bastoni, Ranocchia e D’Ambrosio davanti ad Handanovic. Sulle fascie Hakimi e Young. In mezzo al campo Vidal e Gagliardini con Barella più avanzato. In attacco fuori Lautaro Martinez, al suo posto ci sarà Sanchez al fianco di Lukaku.

I granata scendono in campo con il 3-5-2, Sirigu tra i pali, in difesa Bremer, Lyanco e Nkoulou. A centrocampo confermato il trio composto da Linetty, Rincon e Meite con Singo e Andaldi esterni a tutta fascia. In attacco Belotti e Verdi.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D'Ambrosio, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Vidal, Young; Barella; Lukaku, Sanchez.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Bremer, Nkoulou, Lyanco; Singo, Meité, Rincon, Linetty, Ansaldi; Verdi, Belotti.