Inter-Torino, dalla difesa con furore. Le statistiche sono sorprendenti

Inter-Torino, dalla difesa con furore: de Vrij è il migliore del match.

Un match a tinte olandesi quello vinto dai nerazzurri contro il Torino di Juric - bravo ad ingabbiare il gioco nerazzurro - grazie alla rete nella prima frazione di Denzel Dumfries (recupera qui il racconto del match). Dal numero 2 al numero 6, Stefan de Vrij che, stando alle valutazioni offerte da SofaScore, si divide il punteggio di migliore in campo a pari merito con capitan Samir Handanovic (7,6 di valutazione media), superando proprio il connazionale autore del gol vittoria (7,4).

Prestazione di sostanza per il centrale della linea difensiva a tre di Simone Inzaghi, che si è imposto con 48 tocchi del pallone (28 andati a buon fine con una precisione dell'80%) e 5 palle lunghe (due riuscite), ovvero il marchio della casa dopo la pulizia nelle chiusure. Infatti, il nerazzurro, ha effettuato pure 3 salvataggi uniti ad alcuni contrasti e a 2 intercetti della sfera. Nello specifico, per il dato sui contrasti, ne ha effettuati 5 a terra (100% di efficacia) e vinti 5 su 10 aerei (percentuale del 50%). In tutto ciò ha tentato pure un dribbling, realizzandolo.

A livello di numeri negativi il centrale ha perso solamente 7 possessi, non effettuando né alcun fallo né alcun tiro in porta. Chiude le statistiche il fallo subito. Stesso punteggio, dicevamo in apertura, di Samir Handanovic (recupera qui le pagelle del match) che ha toccato qualche palla in più dell'olandese (54 tocchi con il 68,2% di precisione) ed ha effettuato 30 rilanci lunghi mandandone a buon fine 16 (percentuale di riuscita del 53,3%). Per lui poi 3 parate ed un contrasto aereo vinto.