Inter-Torino, contestazione della Nord fuori dallo stadio: lo striscione (FOTO)

Inter Torino sarà uno snodo fondamentale per il campionato di entrambe le squadre: i granata per la lotta alla tanto sperata salvezza e i nerazzurri per continuare a inseguire il secondo posto.

In un momento poco brillante della squadra di Antonio Conte, la Curva Nord ha voluto, tramite uno striscione all'esterno di San Siro, mostrare supporto alla squadra. Sottolineando tramite un post su Facebook: "La Nord sprona la squadra a San Siro prima di Inter-Torino".

Lo striscione posto all'esterno del Meazza è chiaro ed eloquente, non è una contestazione ma poco ci manca: "Capiamo le vostre giustificazioni, ma ora gentilmente fuori i c******i".