Inter Torino, Conte perde Vecino: altro problema per il giocatore

Non c'è pace per il centrocampo dell'Inter. Dopo Sensi e Barella, Conte perde anche Vecino. Nuovo stop per il centrocampista nerazzurro. Problema al ginocchio.

La notizia è stata riportata da Barzaghi di Sky Sport. Questo il suo tweet: "Vecino torna indisponibile per il riacutizzarsi dell’infiammazione al ginocchio". Conte avrà nuovamente i giocatori contati a centrocampo. Al posto di Vecino, titolare nella probabile formazione contro il Torino, dovrebbe scendere in campo Gagliardini.