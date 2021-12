Inter-Torino, chance per Vidal: esame in vista Champions

Inter-Torino, a poche ore dal fischio d’inizio del match Simone Inzaghi sarebbe ancora alle prese con l’ultimo dubbio di formazione, ovvero chi schierare al posto dello squalificato Nicolò Barella.

Ballottaggio tra Arturo Vidal e Roberto Gagliardini, con l’ex Juve al momento favorito. Per il cileno sarà una sorta di esame in vista del match contro il Liverpool di metà febbraio. Contro i Reds, infatti, non ci sarà nuovamente Barella e molto probabilmente sarà lui il suo sostituto. Vidal reclama più spazio, vorrebbe giocare con maggiore continuità ma è chiuso dal trio degli intoccabili Barella-Brozovic-Calhanoglu. In questa stagione ha collezionato 11 presenze in campionato, tutte da subentrato. Finora ha sempre fatto bene quando è stato chiamato in causa, basti pensare alla partita contro lo Sheriff in Champions League e questa sera avrà molto probabilmente l’occasione di partire da titolare.

Centrocampista di quantità e anche qualità reduce da una stagione al di sotto delle aspettative. Con Simone Inzaghi si è in parte riscattato rivelandosi una sorta di dodicesimo uomo in campo. Il suo futuro resta in bilico ma salvo colpi di scena sarà ancora nerazzurro almeno fino a giugno. Certamente non è più lo stesso giocatore di qualche anno fa ma l'Inter ha bisogno della sua esperienza e delle sue doti da leader per lottare per la seconda stella, il suo palmares parla chiaro: 9 scudetti conquistati nelle ultime 10 stagioni.