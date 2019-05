Inter, Toldo esalta le qualità di Handanovic

Domenica sera contro l'Empoli, Samir Handanovic ha salvato nei minuti di recupero la vittoria dell'Inter, che è riuscito ad acciuffare il quarto posto finale.

Intervistato da "Tuttomercatoweb.com", Francesco Toldo, ex portiere nerazzurro, mette in risalto le qualità dell'estremo difensore sloveno. Queste le sue parole: "Per quel riguarda il portiere dell'Inter vanno sottolineati tanti aspetti positivi: la continuità di rendimento, la sua eccezionale esperienza e il suo aplomb, la sua tranquillità in un mare spesso agitato come quello dell'Inter. Sa gestire la pressione, è lineare e riesce a superare le difficoltà. Dal punto di vista tecnico va detto che fa sembrare facili interventi che in realtà sono molto difficili. Sembra routine, ma non è. E poi è da apprezzare nel gioco con i piedi, nel far partire l'azione".