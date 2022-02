Inter, testa alla Roma in Coppa Italia: Mourinho ritrova un titolarissimo

Inter concentrata sul prossimo big match.

Il derby di ieri è stato un'altalena di emozioni. Prima il dominio nerazzurro siglato dal vantaggio di Perisic, poi i due gol del Milan che hanno interrotto la striscia di successi nerazzurra in Serie A (qui le pagelle del match). Dunque amarezza per i ragazzi di Simone Inzaghi che, archiviata la stracittadina con i rossoneri, sono già con la testa al prossimo big match. Martedì 8 febbraio andrà in scena il quarto di finale di Coppa Italia tra Inter e Roma. I giallorossi di Mourinho (grande ex del match) affronteranno per la seconda volta in stagione la squadra di Inzaghi.

Sarà un match interessante e che di sicuro ci regalerà grandi duelli. Per l'ex tecnico nerazzurro arrivano buone notizie dall'infermeria. Come riportato da Calciomercato.com, Lorenzo Pellegrini sarebbe tornato ad allenarsi in gruppo e sarà recuperato per la partita. Il capitano della Roma era assente da tre settimane e tornerà giusto in tempo per la gara di San Siro. Inzaghi dovrà stare attento alla Roma di Mou che probabilmente schiererà un 3-5-2 quasi a specchio. Ci sarà Zaniolo, squalificato in campionato, con Abraham in attacco, mentre a centrocampo spazio al trio composto da Pellegrini, Cristante e il neo acquisto Sergio Oliveira.

Per quanto riguarda l'Inter di Inzaghi, pochi cambi rispetto al Derby contro il Milan. Inzaghi pensa all'impiego dal primo minuto di Alexis Sanchez al fianco del grande ex Edin Dzeko. Momento poco brillante per l'attacco nerazzurro che, come analizzato sul nostro sito, soprattutto per la coppia Dzeko-Lautaro, apparsi poco lucidi nelle ultime uscite.