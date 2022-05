Inter, testa ai rinnovi: aggiornamento sul futuro di Handanovic e Perisic

L'Inter oltre al mercato deve pensare ai rinnovi del contratto.

La squadra nerazzurra è concentrata al 100% sul finale di stagione in campionato. Simone Inzaghi, dopo aver Coppa Italia e Supercoppa, vuole portarsi a casa anche lo Scudetto e in tal senso, è fondamentale la gara di questa sera contro il Cagliari. Nel frattempo la società si sta concentrando sui rinnovi contrattuali, oltre quello di Inzaghi. In casa Inter restano da definire due questioni fondamentali, ovvero il futuro di Samir Handanovic e di Ivan Perisic. Il capitano nerazzurro con l'acquisto di Onana potrebbe perdere il posto da titolare dunque sta riflettendo sul possibile rinnovo. Mentre l'esterno croato non sarebbe convinto di restare a Milano e vorrebbe fare esperienza in un altro campionato, aspettando qualche offerta importante dalla Premier League.

Come riportato dal Corriere dello Sport infatti la situazione legata al rinnovo di entrambi i calciatori sembra in salita. Il portierone sloveno starebbe valutando l'offerta nerazzurra (un anno di contratto con opzione per il secondo e ingaggio dimezzato), mentre Perisic non sarebbe convinto dall'offerta fatta dalla società e come detto nel post partita della finale di Coppa Italia, non è contento del comportamento della società nei suoi confronti. Entrambi potrebbero dunque lasciare Milano a parametro zero. In attesa di capire cosa ne sarà di loro, la data limite si avvicina e il rischio di perderli entrambi è sempre più vicino.

Al momento però entrambi sono concentrati sul finale di stagione che li vede impegnati nella lotta Scudetto, dove sono protagonisti. Questa sera contro il Cagliari servirà una vittoria senza pensare ad eventuali calcoli, nonostante il risultato già acquisito della sfida tra Milan e Atalanta (qui le probabili formazioni).