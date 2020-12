Inter, terminato il summit di mercato tra Conte e dirigenza: ecco cosa si sono detti

Nel corso del pomeriggio, si è tenuto ad Appiano Gentile il summit di mercato tra Antonio Conte e la dirigenza nerazzurra. Presenti, oltre al mister, il direttore sportivo Piero Ausilio, Lele Oriali e i due ad, Beppe Marotta e Alessandro Antonello. Presente "virtualmente" anche Steven Zhang, in collegamento via Skype dalla Cina.

Come riportato da Sky Sport, nel corso del meeting non sono stati fatti nomi per il mercato in entrata, ma si è parlato della strategia da seguire, che sarà all'insegna dell'autofinanziamento e della riduzione dei costi. In pratica, i possibili nuovi arrivi saranno subordinati alle cessioni, con l'intento comunque di risparmiare qualcosa.

Ad esempio, nel caso in cui si riuscisse a cedere Eriksen per 30 mlilioni di euro, solo una parte di questi verrà reinvestita nella finestra invernale di mercato. Nessuna preclusione verso i prestiti, purché questi non vadano ad aumentare il monte ingaggi della rosa meneghina.