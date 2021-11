Inter, Tatarusanu torna sul rigore di Lautaro: che stoccata ai nerazzurri

Inter: il portiere del Milan, Tatarusanu, ritorna sul rigore parato a Lautaro.

L'estremo difensore rossonero, acquistato la scorsa estate come secondo portiere, è stato uno dei protagonisti del derby di domenica scorsa tra Milan ed Inter visto il rigore parato all'attaccante nerazzurro, poi risultato decisivo nell'economia del risultato. Una grande prestazione, la sua, che non sta facendo rimpiangere l'assenza del portiere titolare Mike Maignan che si sta dimostrando il più forte, nel suo ruolo, almento in questa prima parte di stagione. Lo stesso Tatarusanu è stato interpellato sull'argomento da parte de Il Corriere dello Sport, quotidiano a cui ha rilasciato una lunghissima interivista.

Il portiere rumeno, infatti, ha parlato dello studio che fa sui rigori e di come si allena sempre su questo aspetto e lo stesso ha fatto prima della partita contro l'Inter, in cui, ha ammesso, ha studiato tutti i rigori calciati dagli attaccanti nerazzurri. Non solo, ma non ha mancato di lanciare una piccola punzecchiatura ai cugini, dicendo che quello nel derby è stato il rigore più bello mai parato nel corso della sua carriera e che è orgoglioso del fatto di aver parato un rigore, in una stracittadina, dopo quarant'anni che non accadeva.

L'Inter, dal canto suo, deve guardare avanti perchè una nuova partita molto complicata la aspetta. Quella contro il Napoli di Luciano Spalletti, che si presenterà a San Siro con il dente avvelenato contro la sua ex squadra, e che dovrà necessariamente portare alla vittoria per la squadra di Inzaghi per non perdere terreno nei confronti delle prime posizioni. Ma per il tecnico nerazzurro ci sono cattive notizie dall'infermeria, visto l'infortunio di Stefan de Vrij - leggi qui le ultime sul difensore olandese -, e visti quelli della notte di Alexis Sanchez e di Lautaro Martinez - leggi qui la situazione dei due calciatori sudamericani.