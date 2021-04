Inter, tanti giovani rientrano alla base. 4 farebbero al caso di Conte

Inter, al termine della stagione ci sarà da fare i conti con i diversi giocatori ceduti in prestito dalla società e che rientreranno alla base. Non ci sono soltanto i vari Joao Mario, Lazaro e Nainggolan. Ci sono infatti tanti canterani che si stanno facendo le ossa altrove. Tra questi ce ne sono in particolare 4 che potrebbero essere aggregati alla rosa per dare il loro contributo all'Inter del prossimo anno. Innanzitutto la dirigenza dovrà allungare la difesa, dove, oltre i tre titolari (che resteranno tali) ci sono Ranocchia, Kolarov e D'Ambrosio.

Al momento nessuno di questi è certo di restare, e il reparto necessiterà di un restyling per quanto riguarda le seconde linee. ecco allora che Pirola e Vanheusden potrebbero avere una chance importante. Il primo sta facendo molto bene al Monza in serie B. Già ai tempi della Primavera si vedeva che si trattava di un giocatore con ottime potenzialità, e quest'anno sta confermando ciò. Difensore di piede mancino potrebbe essere il cambio ideale di Bastoni. Il bela invece non sembra verrà riscattato dallo Standard Liegi, visto che la sua ultima stagione è stata tormentata a causa degli infortuni. Il rinnovo del prestito sembra lontano, e il ritorno all'Inter appare la via più probabile.

A centrocampo invece Agoumé aveva impressionato nella prima parte di stagione, salvo poi uscire un pò dai radar. Su di lui ci sarebbe addirittura il Bayern Monaco, e a meno di un'offerta irrinunciabile potrebbe restare e dare un supporto in termini di qualità al centrocampo, come riserva di di Brozovic.

Infine il solito Di Marco, il cui ritorno è da molti invocato. L'Inter cerca un titolare sulla fascia sinistra, al posto quindi Perisic. Tuttavia ci sarà anche l'addio di Young a fine stagione, ragione per la quel si dovrà cercare anche un'alternativa. Se rientrasse l'ex primavera a destra ci sarebbe la coppia Hakimi Darmian, mentre a sinistra Di Marco si affiancherebbe ad un titolare. In questo caso però bisognerà capire l'intenzione del Verona, titolare di un diritto di riscatto sul giocatore. questi giocatori che appaiono maggiormente utili alla causa e soprattutto già pronti. Oltre loro in prestito ci sono i vari Salcedo, Brazao, Mulattieri, Di Gregorio e Gravillon.