Inter, tamponi a Brozo e Pinamonti, domani ad Hakimi. Venerdì il verdetto

Nella giornata odierna, i nazionali Marcelo Brozovic e Andrea Pinamonti sono rientrati alla Pinetina, dove hanno effettuato il tampone come da prassi. Per entrambi si è trattato di un rientro anticipato; il croato essendo squalificato avrebbe comunque saltato l'impegno contro la Francia, mentre l'azzurro non ha giocato a causa dei problemi riscontrati dalla nazionale Under21 in Islanda.

Domani invece toccherà ad Hakimi, probabilmente insieme ad altri nazionali rientranti, effettuare il tampone in quel di Appiano. L'esito di questi test dovrebbe arrivare venerdì, e solo in quel momento Antonio Conte saprà su chi potrà contare in vista del derby di sabato pomeriggio.

Sempre in ottica derby, persiste qualche flebile speranza sul recupero di Alessandro Bastoni. Se l'ultimo tampone desse esito negativo, il giovane difensore diventerebbe arruolabile per la stracittadina.