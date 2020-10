Inter, Tacchinardi:” Conte senza furore. Proverei con Eriksen, no a Vidal”

L’ex centrocampista della Juventus, Alessio Tacchinardi, è intervenuto a TMW Radio per parlare anche di Inter e del suo ex compagno Antonio Conte, oggi sulla panchina nerazzurra.

Tacchinardi ha, infatti, detto:” Guardando le sue conferenze non lo vedo più in battaglia contro tutti ed anche la squadra mi sembra seguire il suo esempio. Hanno rallentato in termini di gioco e punti, proprio come l’assenza di furore del tecnico. Zoppicano maggiormente rispetto alla passata stagione”.

Sul centrocampo interista:” Si deve provare ad insistere con Eriksen nel ruolo di trequartista per un po’ di partite di fila. Se poi gioca come fatto nelle ultime occasioni, allora il danese deve stare fuori. Sceglierei Barella e forse Brozovic. Non mi piace, invece, Vidal: non è più il giocatore visto con la Juventus”.