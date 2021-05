Inter, svelato il perché Lukaku non era presente alla festa nel dopo gara

Al termine dell'incontro tra Inter e Sampdoria, vinto dai nerazzurri per 5-1, i campioni d'italia hanno celebrato la conquista dello Scudetto in campo. Fra i festeggiamenti però Romelu Lukaku non era presente.

In collegamento con Sky Sport 24, nel corso di Sunday Morning, Matteo Barzaghi ha svelato il motivo per cui Big Rom non ha partecipato alla festa per il tricolore. Il giornalista ha spiegato che l'attaccante belga non era con i suoi compagni perché, nel frattempo che quest'ultimi hanno improvvisato la celebrazione in mezzo al campo, era negli spogliatoi a cambiarsi. Lukaku non ha dunque fatto in tempo a unirsi ai compagni per festeggiare.