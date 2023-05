Inter, svelato chi ha convinto Onana a scegliere i nerazzurri

di Redazione, pubblicato il: 12/05/2023

(Inter) Samuel Eto’o è stato presente alla Milano Football Week. Il protagonista del Triplete ha parlato del suo connazionale Onana.

“Onana dal 2017 è uno dei primi cinque portieri al mondo, e per me lui è il migliore al mondo. Anche Maignan tra i migliori? Si, è vero, ma per me Onana è più forte di Maignan. Inizialmente non era convinto di scegliere i nerazzurri, poi sono stato io a convincerlo e sono contento di averlo fatto. Oggi è vicino a giocare una finale di Champions League, che è un qualcosa che non tutti possono ambire: sono contento per lui e per tutta l’Inter”.