Inter, Suning e Hisense, triangolo d'oro per il club nerazzurro

E' risaputo che la pandemia ha causato danni enormi a tutti i club, grandi e piccoli. Stadi chiusi, merchandising e botteghino azzerati, sponsor in fuga. Anche l'Inter non può chiamarsi fuori da questo girone infernale per cui la notizia riportata oggi dal sito Calcio e Finanza.it appare come un raggio sole in mezzo alle nubi.

Il gruppo Suning nei giorni scorsi ha annunciato di aver avviato una nuova partnership con Hisense, gigante cinese dell'elettronica. Nell'incontro tra i vertici dei due gruppi è emersa la volontà di avviare una "profonda collaborazione in relazione a prodotti, brand marketing e cooperazione con l’Inter."

Dunque un nuovo sponsor all'orizzonte, quanto mai necessario per dare ossigeno ai conti del club.