Inter: suicidio a Dortmund ma niente è compromesso

L'incredibile sconfitta maturata nel secondo tempo di Dortmund è sicuramente una mazzata micidiale per quello che l'Inter era riuscita a costruire in questa prima parte di stagione in termini di consapevolezza dei propri mezzi e autostima.

Ma nonostante tutto il 3 a 2 del Westfalenstadion porta con sè una piccola dote importantissima, quella del vantaggio negli scontri diretti rispetto ai gialloneri tedeschi.

Vincendo le ultime due partite del girone a Praga e a San Siro con il Barcellona, l'Inter sarebbe matematicamente certa del passaggio agli ottavi di finale. Anche un pareggio a Praga ed una vittoria con il Barca potrebbero bastare se il Borussia andasse a violare il Camp Nou, mentre la vittoria a Praga ed un pari con il Barca garantirebbero ai nerazzurri di giocare ancora in Champions a marzo solo se il Borussia riuscisse a conquistare solo un punto nelle ultime due gare.