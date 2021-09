Inter, subito individuato il nuovo colpo per l'attacco: "Contatti già avuti"

L'Inter ha già individuato il colpaccio per l'attacco. Si tratta di Giacomo Raspadori, gioiello del Sassuolo e della nazionale campione d'Europa di Roberto Mancini.

Il retroscena viene svelato oggi, giovedì 2 settembre, da Tuttosport. I dirigenti milanesi hanno già avuto contatti con il direttore sportivo neroverde, Giovanni Carnevali per cercare di porre le basi dell'operazione. Non va poi trascurato l'aspetto 'umano' di Raspadori: nei giorni scorsi è infatti diventata virale una sua fotografia, datata 2013, che lo ritrae con la maglia dell'Inter. A quanto si apprende, il classe 2000 piacerebbe molto anche alla Juventus ma, proprio nei giorni scorsi, ci sarebbe stato il rifiuto al trasferimento a Torino. Raspadori potrebbe prendere il posto di Alexis Sanchez: per ora l'Inter scommette ancora sull'attaccante cileno nonostante le incognite sulle sue condizioni fisiche. Ma in futuro?

Attenzione, però, a un altro possibile colpaccio che starebbe studiando l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta. "L'arrivo di Joaquin Correa, che sarà riscattato per 25 milioni, non chiude del tutto le porte a un acquisto importante fra dodici mesi. L'Inter - scrive sempre Tuttosport - potrebbe puntare anche a Lorenzo Insigne: il rinnovo è tutto da decifrare e se non ci sarà, chissà che a febbraio da Milano non parta una telefonata". Qui ne parliamo in maniera più approfondita.