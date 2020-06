Inter, Suarez su Sanchez:”Una delusione, due stagioni che non è in forma”

La leggenda nerazzurra Luisito Suarez ha rilasciato un’intervista ai microfoni del quotidiano cileno La Cuarta in cui ha parlato di Alexis Sanchez. Il cileno, arrivato la scorsa estate in prestito dal Manchester United, ha finora disputato una stagione deludente condizionata anche da diversi problemi fisici. La bandiera interista, al di là degli infortuni, ha dichiarato di essere deluso dal rendimento dell'ex Barcellona con la maglia nerazzurra. Ecco di seguito riportate le sue parole:

"Ha giocato molto poco, è stato infortunato. Ma è strano che abbia avuto così poca continuità. È un buon giocatore, che avrebbe potuto aiutare l'Inter. Anche se non sta bene, se ha problemi fisici, è diverso; altrimenti avrebbe un posto in squadra. Se non dovesse andare via quest'anno, forse meriterebbe una possibilità la prossima stagione in modo da poter dimostrare le sue vere qualità. Questo non dipende più da me”.

“Ci si aspettava molto di più comunque da lui. È stata una delusione. Sono due stagioni che non trova la forma ideale. Ha avuto problemi fisici, che a volte non sono importanti, ma abbastanza complessi da non farti prendere il ritmo. Forse ora potrebbe avere più opportunità, perché ci saranno più rotazioni nella squadra. Ci saranno molte partite di fila e problemi fisici. Potrebbe approfittare di quel poco che resta del campionato".