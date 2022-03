Inter, su Stefano Sensi spunta una pretendente inaspettata

Inter, una pretendente inaspettata per Sensi.

È il Monza di Silvio Berlusconi il nuovo club sulle tracce di Stefano Sensi. Il giocatore di proprietà dell’Inter da gennaio 2022 sta giocando in prestito alla Sampdoria. A giugno tornerà in nerazzurro, ma non si sa ancora se farà parte della rosa dell’Inter o se prenderà altre strade.

Secondo quanto riportato dal sito seriebnews.com l’amministratore delegato del Monza Adriano Galliani sta preparando un mercato da sogno in caso di promozione dei biancorossi. Al momento la squadra allenata da Giovanni Stroppa occupa il terzo posto del campionato cadetto, ma è a sole due lunghezze dalla Cremonese capolista e ad una dal Pisa per ora al secondo posto. Come da regolamento le prime due classificate accederanno direttamente alla Serie A mentre, le squadre che vanno dal terzo posto all’ottavo, si giocheranno tramite playoff l’ultimo posto disponibile per approdare nel massimo campionato italiano. Il Monza è dunque lanciatissimo per salire di categoria venendo da ben 4 vittorie consecutive e la sua dirigenza sta già da ora progettando la possibile rosa per la stagione prossima.



Per l’acquisto del centrocampista di proprietà dell’Inter e nel giro della nazionale azzurra, Galliani è pronto ad offrire 10 milioni di Euro, mentre per quanto riguarda l’ingaggio non ci sarebbero problemi in quanto Sensi attualmente guadagna 1,8 milioni di euro lordi, cifra ampliamente nei parametri del club brianzolo. In attesa di conoscere gli altri obiettivi di mercato in entrata del duo Berlusconi Galliani, in uscita sono previsti gli addii dell’uruguaiano Gaston Ramirez e dell’ex milanista Mattia Valoti.