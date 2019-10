Inter: su Esposito è gazzarra tra Barzaghi ed il tifoso bianconero

Sebastiano Esposito resta dunque a disposizione di Antonio Conte in questo periodo difficilissimo causa infortuni di Sanchez e Sensi. Il ragazzo non parteciperà al mondiale under 17 in Brasile per essere pronto a dare una mano alla squadra.

Ieri Seba è stato oggetto di una piccola social-baruffa tra Matteo Barzaghi di Sky Sport ed un tifoso juventino. Il fan dei campioni d'Italia ha pesantemente apostrofato il giornalista, reo di aver espresso parole di ammirazione per il talentino nerazzurro:"Ridicolo Matteo Barzaghi di Sky Sport che tenta pateticamente di spacciare Esposito per un fenomeno: "guardate questo video fatto a luglio sulle sue punizioni" 7 punizioni, zero nello specchio della porta".

La risposta del giornalista non si è fatta attendere:"5 punizioni, un gol all'incrocio, 2 traverse spettacolari, una alta di poco, una alta di molto.Nai la barriera. Classe 2002. Chi capisce di calcio si diverte,poi ci sei tu...che sei sempre così simpatico, di buon umore e sportivo. Fatti una vita invece di insultare sempre".