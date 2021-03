Inter, Stripchat offre 23 milioni per rimpiazzare Pirelli. Possibile da regolamento?

Secondo il The Sun Stripchat avrebbe offerto all'Inter 20 milioni di euro per comparire come main sponsor sulle divise da gioco dell'Inter. Il contratto con l'ormai ultra-ventennale partner dei nerazzurri scadrà al termine di giugno 2021. Lo stesso Tronchetti Provera ha affermato: "Dopo 27 anni era normale uscire. Era una decisione presa da tempo. Era naturale che ci fossero sponsor interessati e anche disposti potenzialmente a investire più di noi. E comunque ci sentiamo parte della storia dell’Inter. Per questo manterremo il legame".

Stripchat è un sito per adulti che offre dirette in webcam che in alcune occasioni contengono attività sessuali e immagini di nudo. Da regolamento della Serie A in merito alle divise di gioco, secondo l'articolo 7.2 "E' vietato recare pubblicità a categorie di prodotti per i quali esista esplicito divieto di legge, nonché slogan di natura politica, confessionale o razziale, o di cause che offendono il comune senso della decenza".

Se, molto difficilmente, il sito abbia realmente intenzione di sponsorizzare l'Inter, bisognerà comprendere al meglio se non "offende il comune senso della decenza", un aspetto assolutamente da non sottovalutare.

Secondo la Gazzetta dello Sport, invece, sarebbe comunque la stessa società nerazzurra a non voler accettare un sito per adulti per una questione di stile.