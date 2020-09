Inter Store, due novità importanti. I nerazzurri ritornano competitivi

Inter Store - Per la prima volta, da quando Nike è lo sponsor tecnico dell'Inter, verrà venduta la terza maglia player version. Si avvicinano sempre di più le realtà estere. Si amplia dunque il ventaglio di scelta per il tifoso nerazzurro. Una scelta, probabilmente, dettata dal significato intrinseco che ha il third kit: un chiaro omaggio alla storica divisa del '98, quando l'Inter di Gigi Simoni vinse l'Europa League. L'"esperimento", se così si può chiamare, di mettere in vendita una versione player che non fosse la home, è stato messo in atto nella stagione 18/19, quando, per la prima volta, è stata lanciata l'away. Prima e ultima volta. Sino a oggi.

Altri club brandizzati Nike offrono anche i pantaloncini in versione giocatore, ma questa opzione non è ancora disponibile.

Il goalkeeper kit è un'altra grande novità della stagione 20/21. Da quest'anno sarà anche possibile acquistare la maglia da portiere dell'Inter in versione arancione. Al momento l'unica personalizzazione disponibile è quella di Samir Handanovic. Era dalla stagione 18/19 che non veniva messa in vendita, e, prima ancora, dall'ultimo anno di Julio Cesar in nerazzurro. In 8 anni, solamente due vole sono state commercializzate le divise da portiere.