di Redazione, pubblicato il: 14/04/2023

Steven Zhang era diventato Presidente del club da meno di anno quando lanciò uno dei primi proclami.

“L’Inter, ormai, funziona come una grande industria. Sono cambiate le modalità di gestione. In passato, era una piccola organizzazione. Ora deve diventare una squadra forte, tra le prime dieci al mondo“.

Forse del mondo no, se si considera anche il calcio sudamericano probabilmente le cose potrebbero essere soggette a variazioni.

Ma è l’Europa il terreno del calcio che conta, per più di un motivo. E se si considera solo il vecchio continente Steven Zhang oggi potrebbe affermare di avere avuto ragione.

L’Uefa ha aggiornato il ranking dopo l’andata degli ottavi Champions. L’Inter agguanta la top ten, al pari con la Roma che però perderà punti per la sconfitta contro il Feyenoord, Steven Zhang può sorridere.

Questa la classifica dei primi 10 club europei con i relativi punteggi:

1. Manchester City 137.000

2. Bayern Monaco 135.000

3. Chelsea 126.000

4. Liverpool 123.000

5. Real Madrid 117.000

6. Paris Saint-Germain 112.000

7. Manchester United 103.000

8. Barcellona 98.000

9. Juventus 96.000

10. Inter 89.000