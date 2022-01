Inter, Steven Zhang arriva e sblocca l’affare più spinoso

Inter Zhang Brozovic - Dopo una lunghissima assenza legata al Covid e agli impegni in Cina, ieri Steven Zhang è finalmente tornato a Milano. Il Presidente dell'Inter, insieme a tutto lo staff dirigenziale, si è recato alla Pinetina dove ha incontrato Simone Inzaghi e la squadra nel ritiro che precede Inter Lazio di stasera per poi intrattenersi a cena insieme ai dirigenti di vertice.

Il Presidente avrà una mole non indifferente di lavoro da sbrigare, ad iniziare dal rinnovo dei contratti di Beppe Marotta, Piero Ausilio e Dario Baccin tutti in scadenza nei prossimi mesi nonché quello che sta più a cuore di mister Inzaghi, quello di Marcelo Brozovic.

A questo riguardo SportMediaset ha da poco riportato la notizia secondo la quale il Presidente nerazzurro sarebbe pronto ad alzare l’offerta a 6 milioni e mezzo per il croato. Dopo i rinnovi di Nicolò Barella e Lautaro lMartinez a trattativa con il faro del centrocampo nerazzurro è rimasto l’ultimo importante tassello da metter a posto per completare il puzzle ed anche Inzaghi nei giorni scorsi si era espresso augurandosi la chiusura della trattativa in tempi brevi.

Il rinnovo lascerebbe Brozovic nella condizione mentale di assoluta serenità, il miglior viatico per permettergli di confermare lo standard elevatissimo delle sue prestazioni in questi ultimi due anni.