Inter, stanno per arrivare 3 pezzi da novanta. Poi due colpi per Inzaghi

Inter, Simome Inzaghi ha lavorato finora con gli uomini che ha avuto a disposizione. Normale in un'estate che ha ospitato Europei e Coppa America. Negli ultimi giorni sono arrivati a Milano Vecino, Lukaku e Perisic. La rosa si completando, ma, come riportato dalla redazione di Sky, lunedì arriveranno altri tre pezzi da novanta. Si tratta dei giocatori che hanno vinto le rispettive competizioni continentali. Barella e Bastoni, campioni d'Europa con l'Italia, e Lautaro Martinez, che ha vinto la Coppa America.

Inzaghi avrà così a disposizione tutti i titolari, e potrà iniziare a lavorare con gli uomini al completo. Tuttavia sarà necessario intervenire sul mercato per alzare l'asticella. I tasselli mancanti al momento sono due, forse tre. Servirà sicuramente un esterno destro, dopo che Hakimi ha lascito un vuoto nel reparto. Poi bisognerà dare la caccia ad attaccante che possa far rifiatare Lukaku.

A questi due elementi se ne potrebbe aggiungere un terzo. Tutto dipenderà da Stefano Sensi. Il giocatore è molto importante per Inzaghi, ma bisognerà capire le sue condizioni. Qualora l'ex Sassuolo non riuscisse a dare garanzie allora si potrebbe andare sul mercato per cercare un rinforzo anche a centrocampo.