Inter, Stankovic torna in Italia? Incontro tra Ferrero e l'ex nerazzurro a Milano

Ancora incerto il futuro di Claudio Ranieri sulla panchina blucerchiata. Proprio in questi giorni sono attesi degli incontri tra il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero e il tecnico romano. Nel frattempo però il Viperetta è stato 'pizzicato' a Milano occupato in un incontro di grande importanza.

Stando a quanto ha raccolto da Primocanale, il patron blucerchiato avrebbe avuto un confronto con Dejan Stankovic, uno dei principali candidati pronti a sedere sulla panchina dei liguri in caso di addio di Ranieri. Secondo le indiscrezioni l'incontro è avvenuto in un prestigioso ristorante del centro, da Berti in via Francesco Algarotti.

Il rinnovo dell'attuale allenatore della Sampdoria pare abbastanza complicato per via del fatto che quest'ultimo accetterebbe una riduzione dello stipendio, a fronte di un contratto biennale. Prospettiva che non entusiasma Ferrero, che ha deciso di guardarsi intorno.