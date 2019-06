Inter, Stankovic commenta l'arrivo di Conte sulla panchina nerazzurra

Nella mattinata di ieri è stato ufficializzato l'arrivo di Antonio Conte sulla panchina dell'Inter. Anche Dejan Stankovic, ex centrocampista e uno dei simboli della squadra nerazzurra che alcuni anni fa ha trionfato in Italia e in Europa, ha commentato l'importante notizia.

Queste le sue parole, rilasciate a "SportMediaset": "Sono state fatte delle scelte, è solo il primo passo. C'è da costruire e da vincere. C'è da riportare l'Inter dove merita".