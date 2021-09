Inter, stai attenta! Meglio di Vlahovic solo Messi, Lewandowski ed Haaland

Domani sera l’Inter sfiderà la Fiorentina allo Stadio Artemio Franchi di Firenze per il quinto turno di campionato. I viola sono reduci da un buon avvio di stagione in cui hanno vinto tre partite su quattro, l’unica sconfitta contro la Roma di Josè Mourinho nella prima giornata di campionato. L’osservato speciale per domani sarà senza dubbio Dusan Vlahovic.

Il classe 2000, arrivato in viola appena diciottenne, è definitivamente esploso nella passata stagione rivelandosi uno dei migliori talenti in circolazione. Dal suo debutto in Serie A, nel settembre del 2018 proprio contro l’Inter, ha collezionato 89 presenze e già segnato ben 30 gol di cui 20 nell’ultimo anno solare. Meglio di lui a livello realizzativo, nel 2021, soltanto Messi, Lewandowski ed Haaland. Le sue ottime prestazioni hanno attirato l’attenzione di diversi top club europei che nel corso della passata sessione di mercato hanno provato a strapparlo alla Fiorentina. Il suo contratto è in scadenza nel giugno 2023 e Rocco Commisso, dopo aver resistito ai vari assalti estivi, sarebbe pronto a blindarlo.

Il centravanti serbo ha segnato tre reti in questo avvio di stagione ed ha già punito i nerazzurri in passato, in occasione di Inter-Fiorentina del 2019, quando segnò il gol del pareggio nei minuti di recupero. Negli ultimi precedenti con i nerazzurri non è riuscito a brillare e vuole a tutti i costi riscattarsi dal doppio errore nella sfida di andata della passata stagione in cui fallì il gol del possibile 2-4 della Fiorentina e qualche minuto dopo si lasciò sovrastare da D’Ambrosio di testa in occasione del gol del definitivo 4-3 nerazzurro.