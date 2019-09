Inter, squadra tornata al lavoro dopo il successo contro l'Udinese

Secondo quanto riferito dai canali ufficiali dell'Inter, la squadra è tornata ad allenarsi ad Appiano Gentile.



Il gruppo prepara la prossima sfida di Champions, che vedrà i nerazzurri impegnati contro lo Slavia Praga.



Conte richiama tutti all'ordine per preparare al meglio l'esordio in Europa sulla panchina di San Siro. Dovrebbe presentarsi in occasione del match anche il patron Zhang.