Inter, squadra che vince non si cambia: Conte riconferma il solito 11

Dieci anni dopo la finale di Madrid contro il Bayern Monaco, i nerazzurri di nuovo in campo per un trofeo europeo. Mancano poche ore al fischio d’inizio della Finale di Europa League tra Inter e Siviglia. I nerazzurri dopo ben 22 anni dall’ultima volta, hanno l’occasione di conquistare la loro quarta Europa Leauge.

Finale conquistata grazie alle vittorie contro Ludogorets, Getafe, Bayer Leverkusen e Shakhtar Donetsk. Come riportato da Sky Sport, Antonio Conte avrebbe già deciso la formazione che manderà in campo questa sera. Il tecnico salentino riconfermarà per la sesta partita consecutiva il solito undici.

Capitan Handanovic tra i pali, Godin, De Vrij e Bastoni a formare il trio difensivo. In mediana confermati Brozovic, Barella e Gagliardini con Eriksen pronto ad entrare a partita in corso. Sulle fascia destra ancora D’Ambrosio con Young sulla corsia mancina. In attacco intoccabile la coppia formata da Lukaku e Lautaro Martinez.

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro.