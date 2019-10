(Inter) Spillo Altobelli su Lukaku: "noi interisti ci facciamo del male"

Dopo la partita con la Juventus Romelu Lukaku è al centro di numerose polemiche in casa nerazzurra, fiorite anche come logica conseguenza della lunga vicenda di mercato che ha portato l'ex United a Milano al posto di Mauro Icardi.

Sul centravanti belga ha parlato oggi Spillo Altobelli e Calciomercato.com ha riportato le sue parole “Noi interisti siamo fatti apposta per farci del male. Lukaku ha segnato e fatto bene fino a questo momento, poi alla prima partita normale, non brutta, gli andiamo tutti addosso.

Quando un giocatore indossa la maglia nerazzurra tutti gli interisti devono sostenerlo. Non dimentichiamo che è stato infortunato, non poteva essere al 100%. La fiducia dell’ambiente non deve cambiare assolutamente”.