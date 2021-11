Inter-Spezia, Thiago Motta ne convoca 23: recuperati tre big

Inter-Spezia: Thiago Motta convoca 23 giocatori per la partita contro i nerazzurri.

Il tecnico della squadra ligure, ed ex centrocampista dell'Inter, prepara la partita di domani sera alle 18:30 ed ha stilato, nella giornata di oggi, le convocazioni dei giocatori che porterà con sé a Milano. Buone notizie per quanto riguarda il fronte recuperi per Thiago Motta, visto che tornano ben tre calciatori importanti come Gyasi, Bourabia e Verde che potranno far parte della gara, quantomeno a partita in corso. Rimane a casa, invece, Agudelo, che dopo aver recuperato da un lungo stop ed essere tornato in campo nel corso della partita contro il Bologna, resterà in Liguria per potersi preparare al meglio nella partita contro il Sassuolo.

Di seguito, la lista completa dei convocati di Motta:

Portieri: Zoet, Zovko, Provedel.

Difensori: Kiwior, Hristov, Bastoni, Amian, Erlic, Nicolaou.

Centrocampisti: Bourabia, Sala, Kovalenko, Reca, Salva Ferrer, Maggiore.

Attaccanti: Manaj, Verde, Gyasi, Nzola, Colley, Antiste, Salcedo, Strelec.

Vedremo come approccerà la gara l'Inter che, dopo aver recuperato ben sei punti in due partite ai cugini del Milan, deve necessariamente spingere sull'acceleratore per quanto riguarda il momento positivo e portare a casa altri tre punti che sarebbero importantissimi. Simone Inzaghi, come sappiamo, dovrà fare a meno di alcuni calciatori come Stefan de Vrij, Aleksander Kolarov, Andrea Ranocchia, Matteo Darmian e Alexis Sanchez, mentre ha recuperato dall'attacco febbrile Arturo Vidal che potrebbe addirittura scendere in campo al posto di uno stremato Nicolò Barella che, dal canto suo, potrebbe riposare in vista dell'importantissima sfida contro la Roma di un altro ex come Josè Mourinho.