Inter-Spezia, Sensi accende la luce. L’Inter mette la sesta. Le pagelle

Vince l'Inter contro un ottimo Spezia. Nel primo tempo il gioco di Italiano si rivela più efficace del gioco "all'italiana" di Conte. Nella ripresa l'ingresso di Sensi rinvigorisce l'Inter e i nerazzurri vincono pur senza particolare brillantezza.



Le pagelle

Handanovic 6: Pomeriggio pressoché tranquillo. Meritato riposo dopo gli straordinari contro il Napoli.

Skrinar 6: Rischi praticamente nulli fino a quando è supportato da Hakimi. Quando l'esterno finisce a corto di fiato, anche lui va in difficoltà. Meglio in altre occasioni.

De Vrji 6,5: Diligente come sempre nel dirigere il reparto e dettare i tempi. Il migliore del terzetto difensivo. Centralmente lo Spezia non sfonda.

Bastoni 6: Tiene a bada sia Acampora, sia Mastinu, ma è meno lucido in fase di impostazione. Si affida spesso a lanci lunghi per la Terra di nessuno.

Hakimi 7: Realizza la quarta rete in campionato. Scusate se è poco. Ha il grande merito di sbloccare un incontro estremamente complesso. Buona anche la fase difensiva, soprattutto nel primo tempo quando è mano appariscente ma comunque efficace. Esce quando non ne ha più.

(79' D'Ambrosio ng: Fa rifiatare Hakimi e si piazza a supporto di Skriniar).

Barella 7: Vero motore del centrocampo nerazzurro. È dovunque, sempre e comunque.

Brozovic 5: Quasi mai ordinato. Sempre con l'uomo addosso, fatica a mettere in atto la sua proverbiale razionalità. Si becca anche un giallo che ne condiziona in negativo la prestazione.

(65' Vidal 5: Fieno in cascina. È un po' imballato, ma è comprensibile).

Gagliardini 5: Chi l'ha visto? Un primo tempo da dimenticare. Conte lo sostituisce ad inizio ripresa.

(46' Sensi 7: L'Inter non può fare a meno della qualità e Sensi ne ha da vendere. Il suo impatto sul match è ottimo. Si procura il rigore che porta l'Inter al doppio vantaggio).

Young 6,5: Sua la prima ed unica emozione del primo tempo. Dal suo piede origina l'azione che porta al gol di Hakimi. Attento in entrambe le fasi e molto più pimpante rispetto alle ultime uscite.

(79' Darmian ng: Un paio di sgroppate).

Lukaku 6: Mezzo voto in più per la freddezza e il cinismo con cui si presenta sul dischetto. È apparso stanco.

(79' Perisic ng: Dieci minuti per ingranare le marce, ma si limita a supportare la fase difensiva limitando le accelerazioni bianconere).

Lautaro 6: Anche la sua gara è di sacrificio. Lo Spezia raddoppia molto bene in marcatura. Non sempre brillante ma le sta giocando praticamente tutte. Suo l'assist per il vantaggio di Hakimi.

All.Conte 6: il primo tempo dei suoi è davvero brutto. Solo un tiro in porta, squadra in balìa dell'ipnosi dello Spezia. Addormentata, lenta, compassata. Ferma su se stessa. Nella ripresa inserisce Sensi e la musica cambia. La sensazione è che questa squadra possa e debba dare di più. Nel frattempo è arrivato alla sesta vittoria consecutiva.