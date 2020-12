Inter-Spezia, probabili formazioni: cambio in difesa, rebus centrocampo

Domani pomeriggio alle ore 15:00 andrà in scena allo Stadio San Siro il match Inter-Spezia, valevole per il tredicesimo turno di Serie A. I nerazzurri vengono da cinque vittorie consecutive in campionato e sono attualmente al secondo posto in classifica a un solo punto dal Milan, i liguri sono reduci dal pareggio casalingo contro il Bologna e non vincono una partita in campionato dallo scorso 7 novembre.

Come riportato da Sky Sport, Antonio Conte sarebbe alle prese con alcuni dubbi a centrocampo e starebbe pensando a un cambio in difesa. Solito 3-5-2 con Handanovic tra i pali, potrebbe riposare uno tra Skriniar, De Vrij e Bastoni per fare spazio a Ranocchia o D’Ambrosio. In mezzo al campo l’unico sicuro del posto è Barella, due posti per quattro tra Vidal, Brozovic, Gagliardini e Sensi. Sulle fasce confermati Hakimi e Young. Scelte obbligate in avanti con Lukaku e Lautaro.

Vincenzo Italiano confermerà il 4-3-3 con Provedel in porta, al centro della difesa non ci sarà lo squalificato Chabot, al suo posto favorito Erlic al fianco di Terzi. Sulle corsie laterali Ferrer e Bastoni. In cabina di regia Ricci con Pobega ed Estevez ai suoi lati. Il tridente offensivo sarà composto da Gyasi, Nzola e uno tra Farias e Agudelo.