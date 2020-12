Inter Spezia, Italiano in emergenza: le assenze salgono a otto

Sarà una sfida nella quale arriverà con la coperta corta quella di domenica prossima a San Siro contro l'Inter per lo Spezia di Vincenzo Italiano. I neo-promossi, in vantaggio per 2-0 contro il Bologna di Sinisa Mihajilovic, ieri in casa si sono fatti rimontare il momentaneo 2-0 rischiando addirittura di perdere. Un punto conquistato "grazie" al rigore fallito al minuto 95 da Musa Barrow.

C'è tanta amarezza dunque in casa Spezia alla quale si aggiunge il rammarico per l'ennesima assenza. Nel match di ieri sera infatti, il difensore diffidato Julian Chabot ha rimediato un cartellino giallo che lo vedrà dunque squalificato.

Il difensore tedesco si aggiunge a Cristian Dell'Orco, Jeroen Zoet, Juan Ramos, Daniele Verde, Andrej Galabinov, Federico Mattiello ed Elio Capradossi. Tutti giocatori che per vari motivi non potranno scendere in campo a San Siro.