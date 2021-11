Inter Spezia, Inzaghi cambia 2 uomini. Novità su Darmian

Inter Spezia andrà in scena domani pomeriggio, 31 dicembre, alle ore 18,30.

La gara arriva a soli 3 giorni dall'ultimo impegno con il Venezia, e sabato ci sarà la difficile trasferta di Roma , contro il grande ex Mourinho. Visto che gli impegni sono così ravvicinati Simone Inzaghi sta valutando di cambiare qualche uomo rispetto alle ultime partite. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport in difesa dovrebbe essere confermata la soluzione adottata sabato sera. Andrea Ranocchia non sarà ancora disponibile (il suo rientro dovrebbe essere previsto per la gara contro la Salernitana del 17 dicembre). E allora ecco che ci sarà ancora Alessandro Bastoni al centro della difesa, con Federico Dimarco a sinistra e Milan Skriniar sulla destra.

Per quanto riguarda il centrocampo la novità dovrebbe essere rappresentata dalla presenza di Arturo Vidal, che dovrebbe far rifiatare Nicolò Barella. Marcelo Brozovic e Hakan Chalanoglu (che si trova in un grande stato di forma) comporranno il resto della mediana. Sulla destra nulla questio, vista l'assenza di Matteo Darmian. Denzel Dumfries sarà chiamato a dare una svolta alla sua (fin qui) poco esaltante avventura nerazzurra. L'esterno ex Manchester United potrebbe tornare il 22 dicembre, in occasione della sfida la Torino. Qualora così non fosse l'appuntamento verrebbe rimandato al 2022. Ivan Periisc sarà il padrone della fascia sinistra. In attacco niente Edin Dzeko. La coppia di attacco dovrebbe essere tutta argentina, con Joaquin Correa e Lautaro Martinez.