Inter-Spezia, difesa obbligata e turnover: le scelte di Inzaghi

Inter-Spezia: Simone Inzaghi ha scelto gli uomini per affrontare la squadra di Thiago Motta.

Il tecnico piacentino, vittorioso nella partita di sabato contro il Venezia, dovrà affrontare la formazione dell'ex centrocampista nerazzurro che avrà tanta fame di punti vista la posizione in classifica. Come detto precedentemente, Inzaghi ha una grossa emergenza in difesa, in cui anche Bastoni mancherà per una gastroenterite, mentre in mezzo ed in avanti ci sarà qualche uomo che riposerà dopo le tante fatiche. Di seguito le formazioni ufficiali:

INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, Dimarco; Dumfries, Gagliardini, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Correa.

All. Simone Inzaghi.

SPEZIA (4-2-3-1): Provedel; Amian, Erlic, Hristov, Kiwior; Sala, Kovalenko, Reca; Salcedo, Manaj, Gyasi.

All. Thiago Motta.