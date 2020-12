Inter-Spezia, Conte scioglie gli ultimi dubbi: un cambio rispetto al Napoli

A poche ore dal fischio d’inizio del match contro lo Spezia, valevole per la tredicesima giornata di Serie A, Antonio Conte avrebbe sciolto gli ultimi dubbi di formazione. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i nerazzurri dovrebbero confermare per 10/11 gli stessi uomini visti in campo contro il Napoli.

In porta Handanovic, con Skriniar, De Vrij e Bastoni in difesa. In centrocampo dovrebbe restare fuori Vidal, confermato Brozovic in mediana con l’intoccabile Barella e Gagliardini ai suoi lati. Unica novità rispetto al match contro il Napoli sarà Hakimi sulla fascia destra al posto di Darmian, a sinistra ancora Young preferito a Perisic. Scelte obbligate in attacco con Lautaro e Lukaku.

Vincenzo Italiano conferma il 4-3-3 con Erlic al centro della difesa al posto dello squalificato. In mediana dovrebbero rivedersi Ricci, Pobega ed Estevez. In attacco Nzola e Gyasi con uno tra Farias e Agudelo.