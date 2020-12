Inter-Spezia, Conte recupera due giocatori chiave per il match di domani

Domani pomeriggio l'Inter affronterà il neo promosso Spezia, nell'ultima gara interna dell'anno. Impegno insidioso per i nerazzurri, che se la vedranno con una squadra che in questo primo scorcio di campionato ha dimostrato di meritare pienamente la categoria.

Per quanto riguarda il campo, la redazione di Sky Sport 24 ci informa sulla situazione degli infortunati in casa Inter. A quanto pare Marcelo Brozovic e Arturo Vidal hanno completamente smaltito i rispettivi infortuni, e sono quindi arruolabili per il match di domani. Probabile che almeno uno dei due parta titolare.

Nulla da fare invece per Alexis Sanchez, Andrea Pinamonti e Radja Nainggolan, che oggi hanno lasciato in anticipo la Pinetina e non verranno convocati. Il Ninja in realtà sembra aver recuperato ma evidentemente Conte non lo ritiene ancora pronto per tornare in campo.