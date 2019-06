Inter, spazio alla nuova sede: Zhang ha voluto un tocco spettacolare

Dopo 10 anni, da lunedì la sede dell'Inter non sarà più in Corso Vittorio Emanuele. Il quartier generale del club meneghino infatti, dalla prossima settimana sarà sito in Viale della Liberazione, zona di spicco del business milanese.

La nuova sede, si troverà in maniera limitrofa agli uffici di Versace (quelli della nota casa di moda presentano facciate di colore bianco, quelle dell'Inter invece saranno di colore nero). Sull'impostazione della nuova "casa" nerazzurra, la redazione del Corriere dello Sport questa mattina ha riportato un'esplicita volontà espressa dal Presidente interista Steven Zhang.

"Su input del presidente Zhang, che fin dal suo arrivo ha fortemente voluto dare una casa più ampia e moderna all’Inter, i dirigenti hanno fatto un grande lavoro e le sale, che portano i nomi di alcune nazioni del mondo (Italia, Argentina, Olanda, Nigeria e Portogallo, tanto per fare qualche esempio), sono uno spettacolo: contengono gigantografie a colori di una cinquantina dei calciatori che hanno scritto pagine storiche del club".