Inter Spavento Godin, Vecino grande protagonista nell'Uruguay

In nottata è andata in scena a Montevideo l'amichevole dell Uruguay contro il Perù, conclusa con la vittoria dei padroni di casa per 1 a 0. Grande protagonista della serata Matias Vecino, migliore in campo e assist man in occasione del gol di Brian Rodriguez.

Prima di uscire per lasciare il posto a Bentacur, Vecino è andato vicino anche al gol personale con una splendida girata fermata a fatica dal portiere peruviano Gallese.

Grande spavento per Diego Godin, quando nella ripresa su un cross dei peruviani è crollato a terra lasciando presagire un brutto guaio ad una gamba. Per fortuna tutto si è risolto senza problemi e il nerazzurro ha potuto concludere la gara in maniera regolare.