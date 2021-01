Inter, Spalletti verso il ritorno in panchina: la Roma pronta a riaccoglierlo

Dopo oltre un anno e mezzo senza panchina, Luciano Spalletti potrebbe presto tornare ad allenare. Secondo quanto riportato da Rai Sport, il tecnico toscano sarebbe in pole position per la panchina della Roma.

I giallorossi infatti, dopo la doppia sconfitta nel derby con la Lazio e in Coppa Italia contro lo Spezia, starebbero valutando l’esonero di Fonseca. Sulla lista del club capitolino ci sarebbero anche Maurizio Sarri e Massimiliano Allegri.

Spalletti è però ancora legato all’Inter fino al prossimo giugno ma non è escluso che si possa trovare un accordo per liberarsi anticipatamente e permettere ai nerazzurri di risparmiare sul suo pesante ingaggio per i prossimi 5 mesi.Per lui si tratterebbe della terza esperienza in carriera sulla panchina della Roma, dopo quelle tra il 2005 e il 2009 e tra il gennaio del 2016 e l'estate del 2017.