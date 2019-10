Inter: Spalletti - Milan, Steven Zhang ha fatto saltare il tavolo

Non sono state solo le questioni economiche a bloccare il passaggio di Luciano Spalletti sulla panchina del Milan. Ne dà conto il sito di Repubblica, evidenziando il ruolo determinante giocato dal Presidente Steven Zhang.

Secondo la ricostruzione del quotidiano romano, per liberare il tecnico toscano l’Inter avrebbe chiesto ai rossoneri di farsi carico della parte rimanente del contratto. Oltre al rifiuto del Milan, Steven Zhang non sarebbe stato per niente d’accordo di trovarsi Spalletti da avversario in occasione del derby di ritorno, anche se la conclusione dell’affare avrebbe permesso un congruo risparmio economico al club nerazzurro.

Repubblica richiama l’impegno preso da Zhang con i tifosi quando promise che Icardi non sarebbe ai andato alla Juventus per sottolineare che anche stavolta il Presidente si sarebbe imposto per evitare un passaggio che avrebbe sollevato grandi discussioni.