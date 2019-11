Inter Spal, reso noto il nome dell'arbitro per il match di San Siro

Inter-Spal sarà il prossimo turno di campionato: il club targato Suning cercherà di rimanere attaccati alla vetta e di seguire la Juventus in chiave Scudetto per mantenere il trend positivo conquistato nelle ultime partite tra Serie A e Champions League. Per il match di San Siro dei nerazzurri è stato designato il direttore di gara.



Secondo quanto appreso dal sito ufficiale del club "Inter.it" a dirigere l'incontro sarà Irrati della sezione di Pistoia. La partita si giocherà domenica 1 dicembre alle ore 15.

Gli assistenti saranno Caliari e Vecchi mentre il quarto uomo sarà Volpi. Al Var invece Banti con il suo assistente Vivenzi.