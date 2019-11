Inter Spal: Conte ha un problema di nome Lautaro

La partita contro la Spal rischia di essere la tipica trappola da evitare ad ogni costo. L'Inter ci arriva sulle ali dell'entusiasmo dopo la vittoria di Champions League a Praga, tornare alla realtà del campionato affrontando una squadra pericolante potrebbe creare problemi di concentrazione pericolisissimi.

In più Antonio Conte si trova ad affrontare un altro problema: Lautaro Martinez è entrato in diffida, insieme a Skriniar e Barella. Se per il centrocampista, purtroppo, non ci sono problemi, per il Toro argentino e per il difensore centrale la possibilità di prendere un giallo e saltare la gara con la Roma di venerdì prossimo è reale.

Per questo Conte, secondo la Gazzetta dello Sport. potrebbe ricorrere ad una soluzione di emergenza, per tutelare l'attaccante, spesso portato per generosità ed intensità nel pressing, ad affondare il colpo sull'avversario.

Secondo il quotidiano milanese non è da escludere che domani il mister opti per la soluzione prudenziale: lasciare Lautaro in panchina e dare il via libera fin dall'inizio a Sebastiano Esposito, che farebbe coppia fin dall'inizio con il suo grande amico Lukaku.