Inter, sospiro di sollievo per Lautaro: novità dal ritiro dell'Argentina

Inter che, in vista della sfida contro la Lazio, riceve buone notizie dal ritiro della nazionale albiceleste.

Lautaro Martinez, alla vigilia del match dell'Argentina contro il Paraguay ha accusato un affaticamento muscolare che non gli ha permesso di scendere in campo con la sua Nazionale. Il problema fisico rimediato in allenamento con la Selecciòn aveva allertato lo staff dell'Inter, come riportato QUI. Nerazzurri che successivamente avevano tirato un sospiro di sollievo quando Scaloni decise di non rischiare il Toro nella partita contro il Paraguay. Ulteriore sospiro di sollievo per l'Inter alla notizia della presenza di Lautaro durante la seduta defaticante predisposta ieri dal ct argentino per tutti quelli che non avevano giocato l'ultima gara.

In casa Inter infatti è subito tornato il sereno. Lo staff dell'Argentina ha avvisato i colleghi nerazzurri in merito alle condizioni del numero 10 interista. Contatti costanti tra lo staff dell'albiceleste e quello dell'Inter, con tanto di rassicurazioni su Lautaro. Il leggero fastidio alla coscia è già svanito quasi del tutto e il recupero in vista della sfida di domenica notte contro l’Uruguay è dato pressoché per scontato. L'attaccante di Inzaghi si è fermato in tempo. Ha evitato il peggio, tra possibili strappi o lesioni muscolare che ne avrebbero compromesso l'impiego per diverse settimane. Il Toro ha subito ripreso ad allenarsi in gruppo, senza però forzare troppo. Doppia seduta in programma per Lautaro sotto la guida di Scaloni, con il match contro l'Uruguay nel mirino.

Per Lautaro dunque adesso conta solo la partita di domenica contro la Nazionale di Vecino. Il Toro sta bene e può giocare, cercando di regalare alla sua Argentina altri 3 punti verso Qatar 2022. Intanto, dopo una grande stagione con la conquista di Copa America e Scudetto, arriva la candidatura al Pallone d'Oro insieme a Barella.