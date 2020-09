Inter, sorpresa dall'Inghilterra, la Premier League mette KO Suning

Era uno dei contratti più redditizio del mondo, secondo Calcio e Finanza.it. PPTV, emittente di proprietà di Suning Holdings Group si era assicurata i diritti televisivi della Premier League per l’oriente dal 2019 fino al 2022. Oggi, con un comunicato a sorpresa , “la Premier League conferma di aver concluso oggi i suoi accordi per la copertura del torneo in Cina con il suo licenziatario in quel territorio. La Premier League non commenterà ulteriormente la questione in questa fase”.

Analogo comunicato è stato reso noto da PPTV spiegando che la risoluzione del contratto è legata alla pandemia mondiale che ha causato conflitti sul prezzo dell’accordo, mentre Titan Sport riporta che l’emittente ha comunque precisato che “abbiamo pagato anticipatamente i diritti come da contratti”

A seguito del Covid nello scorso mese di marzo era rimasta non onorata una rata di 160 milioni di sterline a causa del blocco del campionato inglese e proprio a seguito di ciò la Premier aveva rifiutato al gruppo cinese l'estensione del contratto fino al 2024-25.

Secondo Calcio e Finanze.it “la fine dell’accordo con PPTV potrebbe avere conseguenze sismiche per le finanze dei club”, visto l’ammontare contrattuale monstre di 564 milioni di sterline concordato per il triennio 2019-2022 .