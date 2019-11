Inter, sono tredici i nerazzurri impegnati con le nazionali: i nomi

Sono tredici i giocatori nerazzurri impegnati con le loro nazionali: questa la notizia riportata oggi dal sito ufficiale dell'Inter che svela i nomi dei convocati durante la sosta. Molti profili del club targato Suning nell'Italia, tra la nazionale maggiore e quelle under 19 e under 21. Convocati Biraghi, Barella, Esposito e Bastoni, oltre a Pirola già aggregato nell'Italia U17 nella spedizione carioca per i Mondiali.



Ecco l'elenco completo pubblicato su Inter.it:



Lautaro Martinez (Argentina), Marcelo Brozovic (Croazia), Stefan de Vrij (Olanda), Romelu Lukaku (Belgio), Milan Skriniar (Slovacchia), Nicolò Barella e Cristiano Biraghi (Italia), Matias Vecino e Diego Godin (Uruguay), Valentino Lazaro (Austria), Alessandro Bastoni (Italia U21), Sebastiano Esposito (Italia U19), Lorenzo Pirola (impegnato nei Mondiali U17 in Brasile).