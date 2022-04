Inter, solo un risultato per la finale. In Coppa Italia vale una vecchia regola

Inter, attenzione al gol in trasferta.

Dopo anni e anni in cui si faceva presente quanto fosse anacronistica la regola del gol in trasferta nelle competizioni che prevedono il turno di andata e ritorno, finalmente in Europa da quest’anno non è più così. In Europa non in Italia. Infatti, per quanto riguarda la Coppa Italia, la Lega per questa stagione, non ha deciso di introdurre la regola tanto agognata.

Il format della Coppa Italia già da tempo è in discussione in quanto favorirebbe le squadre top del campionato. Le prime otto della classifica del campionato di Serie A dell’anno precedente, entrano infatti nel torneo solo a partire dagli ottavi. Ottavi e quarti vengono disputati su gara unica, giocata in casa della testa di serie più alta. La semifinale poi prevede un doppio turno, andata e ritorno, che, come detto, prevede ancora la regola del gol in trasferta. Dopo lo zero a zero dell’andata, giocata in casa del Milan, ora l’Inter non può permettersi di pareggiare con gol nella partita di domani sera. La finale si gioca su gara secca.

Sul tema è intervenuto anche Simone Inzaghi in conferenza stampa. Come riportato da tuttomercatoweb.com l’allenatore nerazzurro ha dichiarato: “Quando conosci l'importanza del gol in trasferta, bisogna prenderlo in considerazione. Bisognerà stare attenti e concentrati, anche eventualmente per i supplementari. Perché la regola sia ancora attiva? Se ne era discusso, bisognava omologarsi, ma andremo avanti così e lo accettiamo. Non avendo segnato all'andata, dovremo tenerne conto per domani sera”.



Insomma l’Inter ha un solo obiettivo per passare il turno, vincere.

Scopri qui le probabili formazioni del match di domani.